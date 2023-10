Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Gefährliches Spiel mit Gel-Blastern

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Kurz vor 13:00 Uhr am Dienstag wollte eine 32-jährige Renault-Fahrerin aus der Goldbacher Straße in die Schönebürgstraße in Richtung Innenstadt einfahren. Dabei übersah sie eine 70-Jährige in ihrem BMW, welche auf der Schönebürgstraße ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Blaufelden: Unfall aufgrund medizinischen Problems

Am Dienstag kurz nach 16:00 Uhr verlor eine 59-Jährige in Folge eines medizinischen Problems die Kontrolle über ihren Opel auf der L1001 und kam mit dem PKW von der Straße ab. Anschließend durchfuhr sie ein Hühnergehege, wobei zwei Tiere getötet wurden. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht zur weiteren medizinischen Versorgung. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 6.200 Euro.

Crailsheim: Gefährliches Spiel mit Gel-Blastern

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr beim Polizeirevier Crailsheim mehrere Personen auf dem Parkdeck eines Supermarktes in der Schönebürgstraße, welche mit Waffen hantierten. Die sofort in den Einsatz gebrachten Streifen konnten eine Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener vor Ort feststellen, welche tatsächlich dort auf dem Parkdeck mit sogenannten Gel-Blastern gespielt hatten. Nach einem eindringlichen Gespräch über die Gefahr, solcher Aktionen im öffentlichen Raum, wurden die Gel-Blaster von den Personen der Polizei ausgehändigt, so dass diese der Vernichtung zugeführt werden können. Die Beteiligten dieses gefährlichen Spiels erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ob ein waffenrechtlicher Verstoß vorliegt, wird zudem geprüft.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Dienstagabend gegen 17 Uhr befuhr ein 52-jähriger Honda-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr sich verkehrsbedingt staute und er fuhr auf einen vor ihm stehenden 66-jährigen Lkw-Fahrer auf. Der 52-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

