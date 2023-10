POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Wohnwagen & Unfälle

Aalen (ots) - Am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr kam es zwischen zwei stark alkoholisierten Männern in einem Gebäude in der Bauerngasse zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 38-Jähriger seinen 39-jährigen Arbeitskollegen mutmaßlich mit einem Messer in den Bauch stach. Der 39-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Hintergründe zum Streit sind derzeit noch ...

mehr