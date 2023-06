POL-PPRP: Betrugsmasche fliegt sofort auf

Ludwigshafen (ots) - Am 17.06.2023, gegen 17:30 Uhr, wurde eine 14-Jährige durch einen Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße leicht verletzt. Die Jugendliche stieg an der Haltestelle aus der Straßenbahn aus und stieß mit dem vorbeifahrenden Auto eines 46-Jährigen zusammen. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den ...

