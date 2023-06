POL-PPRP: Exhibitionist auf Kreuzung - Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (18.06.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Autos in der Wredestraße gemeldet. In der Zeit vom 17.06., 23 Uhr bis zum 18.06.2023, 13:30 Uhr, brachen Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz auf und stahlen ein Parfüm, eine Sonnenbrille, Glühbirnen und ein Ladekabel. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Ein rot-schwarzer Mini Clubman Cooper wurde am 18.06.2023 ...

mehr