Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim: Mit Messer schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr kam es zwischen zwei stark alkoholisierten Männern in einem Gebäude in der Bauerngasse zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 38-Jähriger seinen 39-jährigen Arbeitskollegen mutmaßlich mit einem Messer in den Bauch stach. Der 39-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Hintergründe zum Streit sind derzeit noch nicht bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 38-jährige polnische Staatsangehörige am Sonntag einem Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte, so dass der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell