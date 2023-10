Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen am Montag zwischen 9:15 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung in der Kernerstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Kraftrades befuhr am Montag gegen 12:40 Uhr die Heinkelstraße. Hierbei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 23-jährige Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rudersberg: 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am frühen Dienstagmorgen gegen 4:15 Uhr die L1080 von Rudersberg kommend in Richtung Allmersbach im Tal. Hierbei kam sie kurz nach Seelach alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Die 18-Jährige zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

In der Spitzwegstraße ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Samstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Mini und verursachte ca. 2000 Euro Sachschaden. Ohne den Vorfall zu melden, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

