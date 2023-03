Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Gladbeck wollte am Dienstagmorgen einen Parkplatz an der Voßstraße verlassen und in die Konrad-Adenauer-Allee einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 30-Jährigen Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem 1.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell