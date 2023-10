Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Spaziergängering schwer verletzt, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Crailsheim: Spaziergängerin bei Unfall mit Transporter schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr war eine 59-jährige Fußgängerin auf einem Feldweg im Bereich Weilerstraße in Asbach unterwegs. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Transporters, welcher den Feldweg befuhr, übersah die Spaziergängerin und erfasste diese von hinten. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. And em Transporter entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien an Gebäuden

Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr beschmierten Unbekannte die Hauswand eines Gebäudes in der Straße Im Weiler großflächig mit Farbe. Dabei entstand Sachschaden an der Fassade.

Auch an Gebäuden am Sparkassenplatz wurden zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 6:00 Uhr Farbschmierereien angebracht. Auch hier entstand ein Sachscahden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

