POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - PKW beschädigt - Unfall

Bopfingen: Zeugenaufruf nach Unfall

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Montag auf der K3200 ereignet hat. Ein 38-Jähriger fuhr vom Ortsende Baldern in Richtung Zöbingen. Hierbei kam er nach links von Fahrbahn ab und beschädigte ein Ortschild. Anschließend fuhr er mit seinem Audi in den Straßengraben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Aalen: In Pfarramt eingebrochen

Zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr und Montagmorgen, 8:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in das Pfarrbüro in der Pfarrgasse ein. Zunächst wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt und anschließend in den Räumlichkeiten eine Bürotür mit brachialer Gewalt aufgebrochen. In dem Raum wurde aus einer Schrankwand ein Möbeltresor ausgebaut und komplett entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Gschwend: Einbrüche

Über ein aufgehebeltes Fenster drangen zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, bislang unbekannte Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Hagstraße ein. Im Büro und einem Nebenraum wurden daraufhin sämtliche Schränke und Schubladen sowie die Kasse aufgebrochen und durchwühlt. Insgesamt entstand durch den Diebstahl und die Sachbeschädigungen ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Ebenfalls im gleichen Zeitraum wurde auch in das Hallenbad in der Steingasse eingebrochen. Hier wurde im östlichen Bereich des Gebäudes eine Zugangstür mit brachialer Gewalt aufgehebelt und anschließend das Gebäude betreten. Im Hallenbad wurde dann ebenfalls eine Kasse aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Im Untergeschoß wurde von dem oder den Eindringlingen ein vorgefundener Tresor aufgeflext und ebenfalls Bargeld entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 2500 Euro, der entstandenen Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Tatzusammenhang der beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Spraitbach bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07176/6562 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Ein Mitsubishi, der zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in der Weißensteiner Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. Durch Unbekannte wurde die linke hintere Tür zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

