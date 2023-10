Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Unfall - Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in der Neustädter Straße ein geparkter Pkw im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kaisersbach: Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr auf der L 1150 zwischen Kaisersbach und Ebnisee ereignete sich am Sonntag kurz vor 10 Uhr ein Unfall. Der Fahrer eines Pkw VW T-Roc übersah beim Einbiegen einen Pkw Audi A1 und stieß mit dem im Kreisverkehr fahrenden Pkw Audi zusammen, wobei eine Mitfahrerin darin sich leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Winnenden: In Kneipe eingebrochen

Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 4.15 Uhr und 9 Uhr wurde in der Schloßstraße in eine Bar eingebrochen. Dort wurden zwei Spielautomaten sowie ein aufgefundener Tresor aufgebrochen. Die Täter erbeuteten daraus Bargeld in unbekannter Höhe und entwendeten noch eine Videoanlage. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell