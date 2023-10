Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Beutelsbach: Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

In der Nacht zum Montag gegen 2:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einer Wohnung in der Weinsteige zu heftigen Ehestreitigkeiten gekommen sein soll. Während der Sachverhaltsaufklärung vor Ort wurden die anwesenden Polizeibeamten vom 35 Jahre alten Bewohner körperlich angegriffen. Als dem Mann, der mit knapp zwei Promille erheblich betrunken war, Handschließen angelegt werden sollten, leistete er massiven Widerstand. Drei Polizisten wurden dabei verletzt. Der Mann wurde anschließend in die Gewahrsamszelle eingeliefert, er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

