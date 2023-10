POL-AA: Pressemeldung für den Ostalbkreis bis 10:30 Uhr: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Remshalden: 83-jähriger Mann seit Donnerstag vermisst Seit Donnerstagabend (12.10.2023) gegen 18:20 Uhr wird ein 83-jähriger Mann aus Remshalden vermisst. Er hatte sich am Donnerstagabend in Winterbach aufgehalten und wollte mit dem Zug nach Remshalden fahren. Zuletzt war er am Bahnhof Winterbach gesehen worden und bislang kam er zuhause nicht an. Der ...

