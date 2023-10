Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aspach: Unfall mit drei Beteiligten

Die 67-jährige Fahrerin eines BMW befuhr den Gemeindeverbindungsweg "Füchsbühlsträßchen" von Nassach in Richtung Kleinaspach, als ihr im Kurvenbereich zwei Motorräder entgegenkamen. Der vorausfahrende 24-jährige Yamaha-Fahrer kam hierbei zu weit nach links, touchierte den BMW und stürzte. Aufgrund dessen bremste die nachfolgende 22-jährige Motorradfahrerin und stürzte ebenfalls. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Aspach war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zur Reinigung der Fahrbahn ebenfalls im Einsatz.

Oppenweiler: Frontalzusammenstoß

Ein 86-jähriger Mercedesfahrer fuhr am Freitag, um 14:42 Uhr, auf der Bundesstraße von Sulzbach an der Murr in Richtung Oppenweiler. Aufgrund der blendenden Sonne geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Zunächst streifte er einen Volkswagen und stieß anschließend frontal mit einem dahinterfahrenden Hyundai zusammen. Die beiden Insassen im Hyundai im Alter von 50 und 29 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung an seiner Hand. Der 37-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 37.000 Euro.

Fellbach: Roter Ferrari im Zuckerrübenfeld - Zeugenaufruf

Ein männlicher Ferrari-Fahrer fuhr am Freitag, gegen 18:00 Uhr, von der Ludwigsburger Straße nach rechts auf die Höhenstraße. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Zuckerrübenfeld zum Stehen. Durch den ungeplanten Zwischenstopp entstand an dem Feld ein Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

