POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Gartenhauseinbrüche

Aalen (ots) - Crailsheim: Nach Diebstahl in Haft Ein 34 Jahre alter Mann wurde am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl einer Flasche Cognac in einem Lebensmittelmarkt in der Gaildorfer Straße erwischt. Der Beschuldigte ist verdächtig, an den Vortagen im selben Geschäft drei weitere Diebstähle begangen zu haben. Der Mann mit armenischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag auf Antrag der ...

mehr