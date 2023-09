LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bach" und öffneten in der weiteren Folge ein Kellerabteil gewaltsam. Anschließend wurde unter anderem ein Zelt entwendet. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 400 Euro. Die Tatzeit kann noch nicht genau eingegrenzt werden, die Tat wurde gestern, gegen 17.25 Uhr bekannt. ...

