Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 25-jähriger Mann aus Kasbach mit seinem Pkw die K 21 aus Richtung Erl in Fahrtrichtung Ohlenberg. In einer Rechtskurve schlug das Heck aus und das Fahrzeug schleuderte gegen die Leitschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell