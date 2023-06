Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl in Blumengeschäft

Wegberg-Uevekoven (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (21. Juni) kam es in einem Blumengeschäft an der Erkelenzer Straße zu einem Geldwechseltrick. Ein unbekannter Mann gab vor, an der Kasse etwas kaufen zu wollen und zog hierfür einen Bündel Geldscheine aus seiner Hosentasche. Nachdem er mit einem Schein bezahlt hatte, bat er um den Wechsel eines weiteren Geldscheins. Als die Verkäuferin einen Bündel Geldscheine aus der Kasse nahm, griff der Unbekannte danach und entriss der Frau das Bündel zunächst. Die Angestellte nahm das Geldbündel daraufhin sofort wieder an sich. Der Mann entschuldigte sich und wollte weitere Scheine gewechselt haben. Nachdem die Verkäuferin dies ablehnte, verließ der Unbekannte das Geschäft. Beim Kassenabschluss fiel den Angestellten eine niedrige dreistellige Kassendifferenz auf. Der Täter war wahrscheinlich in Begleitung einer zweiten Person, die eine weitere Angestellte in ein Gespräch verwickelte und somit von den Geschehnissen am Kassenbereich ablenkte. Diese Person verließ das Geschäft gleichzeitig mit dem Geldwechsler.

