POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz (ots) - Am Wochenende kam es im Bereich der Innenstadt zu mehreren Brandereignissen. Am frühen Sonntagmorgen (25. Juni) brannte um kurz vor 2 Uhr in einer Parkanlage in der Nähe des Parkwegs ein Kleinkraftrad komplett ab. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Gegen 04.30 Uhr setzten Unbekannte dann auf der Wilhelmstraße Mülltonnen in Brand. Zwei Tonnen verbrannten komplett, zwei weitere wurden ...

mehr