POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ladendieb in Haft

Crailsheim: Nach Diebstahl in Haft

Ein 34 Jahre alter Mann wurde am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl einer Flasche Cognac in einem Lebensmittelmarkt in der Gaildorfer Straße erwischt. Der Beschuldigte ist verdächtig, an den Vortagen im selben Geschäft drei weitere Diebstähle begangen zu haben. Der Mann mit armenischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

