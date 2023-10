POL-AA: Ostalbkreis: Verdacht des sexuellen Übergriffs-Kripo bittet um Hinweise

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Auffahrunfall In der Hessentaler Straße fuhr am Donnertag gegen 15 Uhr eine 64-jährige Golf-Fahrerin auf den Mitsubishi eines 32-Jährigen auf. Es entstand rund 8000 Euro Schaden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Ilshofen: Heckenbrand Die Feuerwehr Ilshofen sowie die Polizei rückten am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem Heckenbrand in die Sölker Straße aus. Dort brannte eine an ...

