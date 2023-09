Polizei Düren

POL-DN: In Gaststätte eingebrochen und Fahrzeug geklaut

Düren (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch (20.09.2023) auf Donnerstag (21.09.2023) in ein Restaurant in der Schoellerstraße ein und entwendeten ein Auto.

Die Einbrecher schlugen nach Angaben des 59-jährigen Geschädigten in der Zeit zwischen 23:30 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag zu. In dieser Zeit öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zu dem Restaurant. Im Inneren fanden die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel des Geschädigten. Mit dem aufgefundenen Schlüssel entwendeten die Unbekannten das Fahrzeug des Geschädigten aus dem Innenhof. Es handelt sich um einen VW Golf in der Farbe Grau mit dem amtlichen Kennzeichen MON-NJ 888. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

