POL-DN: Pkw aus der Garageneinfahrt entwendet

Aldenhoven (ots)

Aus der Garageneinfahrt entwendeten Unbekannte das Fahrzeug eines 58-Jährigen. Die Diebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (20.09.2023) auf Donnerstag (21.09.2023) zu.

Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser sein Fahrzeug am Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, zuletzt in seiner Garageneinfahrt in der Landstraße gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 07:00 Uhr, musste er feststellen, dass sein Pkw entwendet worden war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-RS 441. Das Fahrzeug hat die Farbe Weiß ist jedoch blau foliert. Das Dach des Fahrzeugs ist schwarz matt foliert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

