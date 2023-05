POL-K: 230509-1-K Fußgängerin (83) stirbt nach Unfall in der Innenstadt - Zeugensuche

Köln (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend (7. Mai) in Leverkusen-Steinbüchel ist ein Hyundai-Fahrer (85) lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 85-Jährige auf der Berliner Straße aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen an der Bushaltestelle "Blechersiefen" geparkten ...

