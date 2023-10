POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Heckenbrand

Aalen (ots) - Korb: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus Am späten Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr, kam es in der Jakob-Friederich-Weishaar-Straße in Korb zum Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Augenscheinlich war ein Elektroofen in der Küche aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der 18-jährige Mieter, welcher zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort war, hatte offensichtlich den Rauchmelder ...

mehr