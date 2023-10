Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schockanruf - Scheibe eingeworfen - Fahrrad entwendet - Unfälle

Weinstadt-Beutelsbach: Scheibe beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde eine Fensterscheibe der Beutelsbacher Grundschule durch einen Steinwurf beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Fußgänger contra Motorrad

Ein 48 Jahre alter Fußgänger wollte am Donnerstag kurz nach 15 Uhr die Winnender Straße überqueren und übersah hierbei einen 18-jährigen Motorradfahrer. Das Motorrad streifte den Fußgänger, woraufhin der 18-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und stürzte. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu, der Fußgänger blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Waiblingen / Weinstadt: Erneuter Schadenseintritt bei "Schockanruf"

Eine 63-jährige Frau aus Weinstadt wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr von einer vermeintlichen Polizeibeamtin telefonisch kontaktiert. Hierbei gab die Betrügerin der Frau gegenüber an, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Vermeidung der U-Haft ein hoher Bargeldbetrag entrichtet werden muss. Letztlich übergab die Frau gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Waiblingen vor dem dortigen Kino einem unbekannten Mann Goldschmuck im Wert von rund 10.000 Euro sowie 8000 Euro Bargeld. Der Abholer wurde von der Geschädigten als ca. 18-jähriger, dunkelhäutiger Mann, der zur Tatzeit eine Kappe, ein Sweatshirt sowie eine schwarze Nike-Jogginghose trug, beschrieben.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt nochmals eindringlich vor solchen Telefonbetrügern oder auch vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution oder nimmt Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang, schon gar nicht an der Haustür. Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend dazu, aufzulegen und über die bekannten Rufnummern mit Sohn, Tochter, Enkel, Neffe oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der "echten" Polizei Rat holen. Notieren Sie sich die Telefonnummer Ihres örtlichen Polizeireviers oder Polizeipostens in der Nähe des Telefons - sollten Sie dann einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen, legen Sie auf und rufen zunächst unter der von ihnen notierten Nummer bei Ihrem Polizeirevier oder Polizeiposten an. Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um Ihre Liebsten sind! Ein Info-Blatt zum Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten", "Schockanrufen" oder weiteren Maschen von Telefonbetrügern finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf . Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben, die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier! Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmaschen!

Winnenden: Fahrrad entwendet

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 1 Uhr wurde ein am Bahnhof abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes Mountainbike gestohlen. Das mattschwarze Fahrrad mit grüngelber Schrift vom Hersteller Cube hat einen Wert von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: 9000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände übersah eine 83 Jahre alte Ford-Fahrerin am Donnerstag gegen 11:45 Uhr einen 92-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Jakob-Schüle-Straße in Richtung Urbach entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aspach: Unfall im Begegnungsverkehr

Der Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr am Donnerstag kurz nach 14 Uhr die L 1118 von Kleinaspach kommend in Richtung Autobahnzubringer (B 328). Ein ihm entgegenfahrender weißer Transporter kam auf die linke Fahrspur, streifte dabei den Pkw Hyundai und beschädigte diesen. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne anzuhalten. Unfallzeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Transporter geben können werden nun gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 mit der Polizei Backnang in Verbindung zu setzen.

Alfdorf: Auf Gegenfahrspur geraten

Ein 76-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr die Lorcher Straße in Pfahlbronn und geriet infolge gesundheitlichen Probleme auf die Gegenfahrspur, wo er mit einer entgegenfahrenden Mercedes-Fahrerin zusammenstieß. Der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstanden Sachschäden.

