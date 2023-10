Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Dachstuhlbrand

Die Rettungsdienste wurden am Donnerstag gegen 13.15 Uhr wegen eines Dachstuhlbrandes in der Burgstaller Straße alarmiert. Die örtliche Feuerwehr begab sich mit Unterstützung aus den Gemeinden Burgstetten, Steinheim, Aspach und Fellbach in den Einsatz, wobei auch eine Drehleiter und ein Atemschutztrupp hinzugezogen wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen und Qualm aus einem Fenster im Dachgeschoss des Einfamilienhauses. Das Feuer war gegen 15 Uhr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden.

Der entstandene Gebäudeschaden könnte sich laut ersten Schätzungen auf ca. 150000 Euro belaufen, zumal der Dachstuhl vollständig ausgebrannt ist. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache werden von der Polizei in der Folge aufgenommen. Der Rettungsdienst war mit Notarzt und mit der Bereitschaft mit insgesamt vier Fahrzeugen, die Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen vor Ort.

Remshalden-Rohrbronn: Unfall beim Ausparken

Ein 58 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Donnerstag kurz nach 8 Uhr von einem Grundstück rückwärts auf die Kirchbergstraße fahren und übersah hierbei ein Fahrschulauto, das die Straße entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell