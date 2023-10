Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand von Hecke und Müllsäcken - Brand - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Unterkochen: Brand von Hecke und Müllsäcken

Am Donnerstag, gegen 3:30 Uhr, kam es in der Heidenheimer Straße zum Brand einer Thuja-Hecke sowie einige Meter weiter von mehreren Müllsäcken. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Durch die eintreffende Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 1000 Euro. In unmittelbarer Nähe zu den Bränden wurde ein Mann mit hellbraunen Haaren und einem Gipsarm beobachtet. Dieser Mann, sowie Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Brand

Ein brennender Bauwagen, welcher zu einer Sauna umgebaut war, wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Mährenstraße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Grund für den Brandausbruch könnte nach ersten Einschätzungen die Resthitze des holzbetriebenen Saunaofens gewesen sein. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Aalen: Stauende übersehen

Gegen 17 Uhr befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer die L1029 von Hofen nach Wasseralfingen. Hierbei erkannte er das Stauende zu spät. Trotz einem eingeleiteten Ausweichmanöver, kollidierte er mit dem Heck eines am Stauende stehenden VW eines 22-Jährigen. Dieser wurde wiederum durch den Aufprall auf einen Nissan aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Aalen: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr überholte ein 39-jähriger Daimler-Fahrer in der Willy-Brandt-Straße, trotz durchgezogener Linie, den Fiat eines 19-Jährigen. Vermutlich aufgrund Übermüdung und Alkoholbeeinflussung fuhr er dabei gegen den linken Fahrbahnrand und prallte infolgedessen gegen den überholten Fiat. Im weiteren Verlauf scherte der 39-Jährige unmittelbar vor dem Fiat wieder ein. Dem 19-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, so dass er auf den Mercedes auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler wiederum auf einen davor fahrenden VW aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Bei dem 39-Jährigen wurde im Anschluss im Krankenhaus eine Blutprobe erhoben.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch gegen 20:20 Uhr ein 64-jähriger LKW-Fahrer in der Baldungstraße auf einen haltenden Daimler eines 43-Jährigen auf. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4500 Euro.

Leinzell: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschädigten am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 12 Uhr eine Fensterscheibe einer Sporthalle in der Kirchgasse. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell