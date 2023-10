POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Dienstagabend zwischen 18.35 Uhr und 22.10 Uhr einen BMW, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen. Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig Kurz nach 18 ...

