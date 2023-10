Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mutmaßliche Drogendealer in Haft - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Crailsheim/Winterbach: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Im Rahmen eines bei der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim geführten Ermittlungsverfahrens gerieten ein 20-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Rumäne ins Visier der Ermittler. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass beide in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein sollen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen bei dem zuständigen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse gegen beide Beschuldigte und gegen einen Beschuldigten ein Haftbefehl erwirkt. Bei der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse wurden die beiden Tatverdächtigen am Montag in einer Wohnung in Winterbach vorläufig festgenommen. Zudem wurde bei den Durchsuchungen vermeintliches Dealergeld in Höhe 18.000 Euro beschlagnahmt. Beide Tatverdächtige wurden noch am Montag beim Amtsgericht Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, der auch gegen den zweiten Beschuldigten einen Haftbefehl erließ und beide Haftbefehle in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten überführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Winnenden-Hertmannsweiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein achtjähriger Junge wollte am Dienstag gegen 7:15 Uhr die Karl-Georg-Pfleiderer-Straße am Zebrastreifen überqueren. Kurz bevor er auf der anderen Straßenseite ankam, wurde er von einem weißen Kleinwagen erfasst und stürzte anschließend. Der Fahrer hielt kurz an, fragte ob alles in Ordnung sei und fuhr anschließend weiter. Der Knabe wurde beim Unfall nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Er beschrieb den Fahrer als ca. 20-25 Jahre alten Mann, dunkel gekleideten Mann, der mit einem weißen Kleinwagen mit schwarzen Elementen unterwegs war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Burgstetten: Omnibus contra Pkw

Ein 49-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr am Dienstag kurz vor Mitternacht die Marbacher Straße. Vermutlich infolge von Übermüdung übersah er die am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge und fuhr auf diese auf. An den beiden parkenden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro, während am Omnibus sich nun die Reparaturkosten auf ca. 10.000 Euro belaufen. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste im Omnibus. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Zwischen Backnang und Maubach begann am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Lkw im Motorraum infolge eines technischen Defekts an zu qualmen. Der Lkw-Fahrer hielt an und alarmierte die Feuerwehr, die ein offenes Feuer vermeiden konnten.

Winterbach: Wertsachen entwendet

In der Friedhofstraße begab sich am Montag gegen 2 Uhr eine Person in eine offenstehende Garage und entwendet aus einem unverschlossenem Auto etwas Bargeld und mehrere Geldkarten, die im Fahrzeug abgelegt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter Tel. 07181/2040 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell