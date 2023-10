Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Vorbeifahrenden PKW übersehen

Am Dienstag, gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW rückwärts aus einem Parkplatz in die Curfeßstraße ein. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden Audi einer 43-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Spraitbach: Traktor streift PKW

Am Dienstag kam es gegen 20:10 Uhr auf der Höniger Straße zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge, bei welchem ein Außenspiegel beschädigt wurde.

Ein 56-jähriger BMW-Lenker befuhr die Höniger Straße in Fahrtrichtung Hönig. Auf Höhe des Friedhofes kam ihm ein Traktor entgegen. Aufgrund der Übergröße auf der zu engen Fahrbahn, kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der Traktor-Lenker fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 07171/3580 zu melden.

Göggingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 16.20 Uhr und 16:40 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im "Zum Steingau" geparkten Citroen einer 52-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht beobachtet

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie in der Mörikestraße der Fahrer eines VW, beim Rangieren aus einer Parklücke, gegen einen geparkten BMW stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Aufmerksamkeit des Zeugen konnte der 75-jährige Unfallverursacher schnell ermittelt werden. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

