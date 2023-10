Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Fenster an Jahnhalle beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr ein Fenster auf der westlichen Seite der Jahnhalle. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: PKW vs. Traktor

Am Dienstagmorgen kurz vor 7:00 Uhr war ein Autofahrer auf dem Erlesweg in Richtung Aalener Straße unterwegs. Hierbei übersah er offenbar einen auf der Fahrbahn des Erleswegs geparkten Traktor. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden.

Crailsheim: Seniorin fährt Kind an

Am Dienstagmorgen gegen 9:40 Uhr befuhr eine 87Jährige mit ihrem Mercedes den Pamiersring stadteinwärts. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine dreijährige in Begleitung einer Erwachsenen gerade dabei war den Fußgängerüberweg zu nutzen. Es kam zu einem Kontakt zwischen dem PKW und dem Kind. Dieses stürzte in der Folge Das Kind wurde anschließend von den Eltern für weitere medizinische Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht.

