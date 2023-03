POL-PDMT: Schnuppertage bei der PI Hachenburg

Cramberg (ots) - Gegen 16:10 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in Cramberg mitgeteilt. Nach ersten Mitteilungen steht ein Dachgeschoss im Vollbrand. Die Bewohner befinden sich außerhalb des Gebäudes. Löscharbeiten sind derzeit im Gange. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez, 06432-6010 oder per E-Mail an pidiezwache@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

