POL-PDMT: Diebstahl eines Katalysators

Meudt (ots) - In der Zeit vom 20.03.23, 14:30 Uhr bis 22.03.23, 14:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter der Tankdeckel an einer Baumaschine aufgebrochen und 120 Liter Diesel entwendet. Der Tatort liegt unmittelbar an der L300, kurz vor der Einmündung Ruppach-Goldhausen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge (PKW oder Lieferwagen) in diesem Bereich festgestellt haben. ...

