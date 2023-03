POL-PDMT: Cramberg - Dachstuhlbrand ***Nachtragsmeldung***

Westerburg (ots) - Am Dienstag, den 21.03.23, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Adolfstraße in Westerburg. Dort öffnete vermutlich ein/eine Verkehrsteilnehmer/-in die Fahrertür am parkenden Fahrzeug. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs. Hierbei ging der Außenspiegel zu Bruch. Heute gegen 14:30 Uhr, kam es erneut zu einer Verkehrsunfallflucht in der ...

mehr