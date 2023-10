Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Am Montag wurde in der Zeit von 9:45 Uhr bis 10:15 Uhr ein VW beschädigt, welcher auf einem Discounterparkplatz in den Osteren abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen dem 02.10. und dem 07.10.23 wurde eine Sitzbank am Radweg zwischen Metlangen und Reitprechts - auf Höhe des dortigen Bildstöckles - von bislang unbekannten Vandalen beschädigt. Es wurden einzelne Segmente der Sitzbank zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung II

Mit einer Glasflasche wurde zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr und Montagmittag, 15 Uhr, eine Scheibe der Mensa des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490.

