POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand

In der Emil-Münz-Straße kam es Dienstagnacht, gegen 21:15 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Passant hatte schwarzen Rauch aus einem Fenster des Gebäudes emporsteigen sehen und die Polizei verständigt. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche der Wohnung im Obergeschosses aus. Die Bewohnerin der letztlich ausgebrannten Wohnung kam mit einer Rauchvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gebäudeschaden von mehr als 100.000 Euro. Die Emil-Münz-Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit neun Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte vollständig gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

