Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Kokaineinfluss

Bingen - Grolsheim (ots)

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme in der Albert-Schweitzer-Straße in Grolsheim ergaben sich am 04.09.2023 gegen 16:15 Uhr für Beamte der PI Bingen bei einem 38-jährigen Berufskraftfahrer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Anhand des Ausdrucks am Kontrollgerät konnte dem Fahrer die Fahrt zur Kontrollörtlichkeit nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der LKW-Schlüssel sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

