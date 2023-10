Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drogenhändler in Haft, Unfälle, Einbruch

Crailsheim/Winterbach: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Im Rahmen eines bei der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim geführten Ermittlungsverfahrens gerieten ein 20-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Rumäne ins Visier der Ermittler. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass beide in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein sollen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen bei dem zuständigen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse gegen beide Beschuldigte und gegen einen der beiden ein Haftbefehl erwirkt. Bei der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse wurden die beiden Tatverdächtigen am Montag in einer Wohnung in Winterbach vorläufig festgenommen. Zudem wurde bei den Durchsuchungen vermeintliches Dealergeld in Höhe 18.000 Euro beschlagnahmt. Beide Tatverdächtige wurden noch am Montag beim Amtsgericht Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, der nun auch gegen den zweiten Beschuldigten einen Haftbefehl erließ und beide Haftbefehle in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten überführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Im Hofrain prallte vermutlich ein Fahrradfahrer gegen einen parkenden VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch All unter Telefon 0791/400555 entgegen.

Obersontheim: Auf Splitt ausgerutscht

Eine 16-J#ährie bog am Dienstagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Motorroller von der Stegwiesenstraße in die Burgmehlstraße ab. Dabei rutschte sie auf der Fahrbahn befindlichen Splitt aus, stürzte und verletzte sich leicht. Der Splitt wurde von einem Unbekannten auf eine Länge von etwa 3 Kilometern verloren. Die Spur zog sich über die Strecke Steinbruch, Ernst-Schneider-Straße-Burgmehlstraße-Stegwiesenstraße, Schlossstraße-Im Häcker-Gaildorfer Straße bis zum Kreisverkehr zur L1060. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier unter Telefon 0791/400555 entgegen.

Gaildorf: Einbruch

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich gegen 1.45 Uhr drei Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Räume eines Unternehmens in der Goethestraße. Im Innern brachen sie verschiedene Türen auf, entwendeten nach bisherigen Feststellungen aber wohl nichts. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten sie in Richtung Schillerstraße und anschließend über eine Wiese in südliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen sowie eines Polizeihubschraubers erbrachte keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern. Hinweise auf die Einbrecher, die eventuell vor der Tat oder auf ihrer Flucht aufgefallen sein könnten, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/400555 entgegen.

Schrozberg: Unfall beim Abbiegen

Am Montag gegen 17.15 Uhr wollte eine 61-jährige Opel-Fahrerin von der Oberstettner Straße nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine entgegenkommende 33-jährige Ford-lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Satteldorf: Unfall im Kreisverkehr

Ohne darauf zu achten, dass bereits ein 21-jähriger Roller-Fahrer im Kreisverkehr im Bereich Satteldorfer Straße / Bronnholzheimer Straße befuhr, fuhr eine 62-jährige Fahrerin eines VW Tiguan am Dienstag gegen 15:50 Uhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller-Fahrer, welcher hierbei stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

