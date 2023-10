POL-AA: Landreis Schwäbisch Hall: Mehrfacher Diebstahl von Diesel

Aalen (ots) - Aalen: Vorbeifahrenden PKW übersehen Am Dienstag, gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW rückwärts aus einem Parkplatz in die Curfeßstraße ein. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden Audi einer 43-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Spraitbach: Traktor streift PKW Am Dienstag kam es gegen ...

