Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Korb: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Mittwoch zwischen 18:20 Uhr und 21:20 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Reihenhaus in der Hanweiler Straße ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Was genau von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch unklar, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Plüderhausen: In Einfamilienhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Wohnhaus in der Thomas-Mann-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 zu melden.

Alddorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte in der Nacht auf Donnerstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht in der Schützenstraße einen geparkten Audi und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein leichtverletzter Motorradfahrer und 23.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Ein 46-jähriger Autofahrer bog gegen 6.15 Uhr von der B 14 auf die K 1897 in Richtung Erbstetten ein, missachtete hierbei die Vorfahrt eines Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Kranken gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Fellbach: Betrunkene Autofahrerin verursachte schweren Verkehrsunfall

Eine betrunkene Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 20.15 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Infolge ihrer Alkoholisierung übersah sie im Kappelbergtunnel einen vorausfahrenden Motorradfahrer und fuhr auf diesen auf. Anschließend verlor die 32-jährige Autofahrerin die Kontrolle, schleuderte zunächst links gegen die Tunnelwand ehe das ihr Pkw VW Passat rechts an der Tunnelwand zum Stillstand kam. Der 33-jährige Motorradfahrer fiel beim Zusammenstoß auf die Motorhaube und stieß gegen die Windschutzscheibe des Autos, ehe er mit Stillstand des Unfallautos wieder zu Boden geworfen wurde. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrerlaubnis der 32-jährigen Autofahrerin wurde vorläufig entzogen. Zudem wurde zur Bestimmung ihrer Fahrtüchtigkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Ersten Tests zufolge war die Unfallverursacherin mit ca. 1,7 Promille am Steuer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell