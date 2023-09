Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: E-Lastenrad aufgefunden - Sachbeschädigung in Abfertigungshäuschen - Geretteter Igel

München / Erding (ots)

Am Montag (25. September) war es beim Wiesneinsatz, gegenüber dem Wochenende, vergleichsweise ruhig; im Hauptbahnhof war es durch einen Dosenwurf zu einer versuchten, auf der Hackerbrücke zu einer vollendeten Körperverletzung gekommen. Das E-Lastenrad nach dem die Bundespolizei gefahndet hatte (siehe Pressemitteilung, Nr. 231 vom 25. September), wurde in Hauptbahnhofnähe aufgefunden. In Erding retteten Bundespolizisten einen Igel aus dem Gleisbereich.

N* Versuchte gefährliche Körperverletzung: Gegen 21 Uhr warf ein Unbekannter am Bahnsteig Gleis 30 des Starnberger Flügelbahnhofes, nach einem vorangegangen verbalen Streit, unvermittelt eine halbvolle Getränkedose in Richtung eines 44-jährigen Deutschen. Das Wurfgeschoss verfehlte den Mann aus der Maxvorstadt nur knapp am Kopf. Der Täter flüchtete unerkannt.

* Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung: Gegen 23:25 Uhr kam es an der Hackerbrücke nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20- und einem 40-Jährigen (beide Deutsche). Der Jüngere (Atemalkoholgehalt 1,02 Promille) beleidigte den Älteren und schlug ihm ins Gesicht. Beamte beobachten den Vorfall und nahmen den Mann aus Hausham, Lkr. Miesbach, vorläufig fest. Dabei wehrte er sich und leistete Widerstand. Beim 40-Jährigen aus Unterschleißheim (0,44 Promille) war durch die Attacke die Trachtenweste beschädigt worden. Ermittlungen gegen den Haushamer wegen Widerstands, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung wurden von der Bundespolizei eingeleitet.

* Lastenrad gefunden:

Am Montag hatte die Bundespolizei per Presseaufruf nach einem am Sonntagabend am Hauptbahnhof München entwendeten E-Lastenrad einer Münchner Bäckerei gefahndet. Beamte der Polizeiinspektion 13 konnten am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr in der Türkenstraße das Gefährt auffinden und informierten die Bundespolizei.

* Sachbeschädigung im Abfertigungshäuschen: Am Sonntagmorgen (24. September) war gegen 06:15 Uhr am Bahnsteig 31/32 im Starnberger Flügelbahnhof in einem Abfertigungshäuschen mehrere Kabel aus einem unverschlossenen Sicherungskasten gerissen worden. Das Abfertigungshäuschen ist derzeit nicht in Betrieb. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei wegen Sachbeschädigung.

Nr. 237 - Igel aus Gleisbett gerettet

Gegen 02:30 Uhr waren der Bundespolizei zwei Reisende gemeldet worden, die am Endhalt in Erding - vor Abstellung der S-Bahn zum Betriebsschluss - nicht aussteigen wollten. Als eine Streife dort ankam, hatten die beiden die S-Bahn vorsorglich verlassen; wohl um den zu erwartenden Problemen aus dem Weg zu gehen. Der "Ausflug" war aber mitnichten umsonst, denn als ein Kollege sich am Bahnsteig befand, nahm er aus den Augenwinkeln Bewegungen im Gleisbett wahr. Trotz Dunkelheit erkannte das darauf geschulte Auge des Bundespolizisten einen "ungebetenen Gast im Gleis". Ein Igel war im Schotterbett entlang der Schienen unterwegs, wohl um sich ein Schlafgemach zu suchen. Ein weiterer Kollege verfolgte den "Flüchtenden" und als er ihn eingeholt hatte, entfernte er den stacheligen Vierbeiner aus dem Gefahrenbereich. Nach dem Absetzen in einer nahen Wiese suchte der stachelige Gleisgänger unverzüglich eine Hecke, in der auch er verschwand.

