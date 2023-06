Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Waschmaschine brannte im Keller eines Mehrparteienhauses

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Windberg, 13.06.2023, 22:07 Uhr, Lindenstraße (ots)

Gegen 22 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrparteienhauses. Die Leitstelle schickte umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen der Kräfte drang Brandrauch aus der Hauseingangstüre. Die Bewohner teilten mit, dass im Keller des Hauses eine Waschmaschine brennen würde und sich noch eine Person im 1. Obergeschoss aufhalte. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Betreuung der Person ins 1. OG geschickt. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern wurde ein Rauchschutzvorhang an der Kellertüre eingesetzt. Die Person im 1. OG war wohl auf und wurde durch Einsatzkräfte in der Wohnung betreut. Die Waschmaschine konnte zügig abgelöscht und stromlos geschaltet werden. Alle Bewohner wurden durch den Notarzt gesichtet. Bei dem Einsatz hatte sich niemand verletzt. Alle Wohnungen wurden ohne weitere Feststellung kontrolliert und die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell