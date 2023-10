Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigungen Diebstahlsversuche

Aalen (ots)

Rosengarten-Westheim: Unfälle-Zeugen gesucht

Womöglich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für zwei Unfälle, die sich am Mittwoch in Westheim ereigneten. Ein 76-Jähriger kam gegen 11.30 Uhr in der Biberstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei parkende Pkw. Bereits vor dem Unfall fiel er durch seine unsichere Fahrweise auf. Bereits zuvor wurde wenige hundert Meter entfernt, in der Neuen Straße eine Steintreppe samt Geländer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, Spuren an der Unfallstelle lassen aber auf den Audi-Fahrer als Verursacher schließen. An seinem Audi entstand rund 6000 Euro Schaden, Der Fremdschaden bieder Unfälle beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Zeugen, die die Unfälle beobachten konnten oder denen die unsichere Fahrweise aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0791/400555 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Untermünkheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Mehr als 20.000 Euro Schaden sowie drei Verletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch in der Hohenloher Straße ereignete. Ein 65-Jähriger kam gegen 13.15 Uhr vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seinem Lexus auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der von einem 45-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen im Einsatz war, versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es bestanden Verkehrsbehinderungen bis etwa 16.45 Uhr.

Gaildorf: Pkw zerkratzt

Im Sperlingweg wurde im Tagesverlauf des Mittwochs ein VW Passat zerkratzt. Es entstand rund 500 Euro Schaden. Hinwiese auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/95090 entgegen.

Vellberg-Großaltdorf: Diebstahlsversuch

Diebe versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergeblich, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Der Automat ist an einer Wand in der Hauptstraße angebracht. Durch die Hebelversuche löste dieser sich jedoch nicht vollständig, sodass der Diebstahlsversuch scheiterte. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/400555 entgegen.

Crailsheim: Versuchter Automatenaufbruch

In der Haller Straße wurde am Mittwoch um 01.51 Uhr vergeblich versucht, einen Kaffeeautomaten aufzubrechen, welcher vor einem dortigen Firmengebäude aufgestellt ist. Der bislang unbekannte etwa 160-170 cm große Mann beschädigte den Automaten so stark, dass ein Schaden von etwa 7000 Euro entstanden ist. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

