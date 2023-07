Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Große Mengen Leergut entwendet - Polizei ermittelt mutmaßlichen Tatverdächtigen

Lübeck (ots)

Am Montag (24.07.) wurde bei der Polizei Heiligenhafen der Diebstahl von mehreren Säcken Leergut angezeigt, die auf einem umschlossenen Gelände in Heiligenhafen gelagert waren. Sich anschließende Ermittlungen führten sowohl zum Auffinden der Pfanddosen als auch zur Identifizierung des mutmaßlichen Diebes.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen Sonntagabend (23.07.) und Montagmorgen (24.07.) auf einem umzäunten Firmengelände in der Straße Am Ufer. Auf einem dort geparkten Anhänger und unter einer Plane wurden durch einen 42 Jahre alten Gewerbetreibenden im Anschluss an die Heiligenhafener Hafenfesttage zwölf gesondert gekennzeichnete Leergutsäcke gelagert. Als der Geschädigte gegen 9 Uhr zu seinem Anhänger zurückkehrte, bemerkte er die zurückgeschobene Abdeckung sowie die fehlenden Säcke und erstattete Strafanzeige. Der Gesamtwert des vornehmlich aus Getränkedosen bestehenden Inhaltes wird auf 750 Euro geschätzt.

Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen 54-jährigen Heiligenhafener. Der Tatverdacht erhärtete sich, nachdem die Einsatzkräfte am Nachmittag die Wohnanschrift des mutmaßlichen Diebes aufsuchten und den auffälligen Geruch eines Energydrinks im Hausflur des Mehrfamilienhauses wahrnahmen. Außerdem war von außen erkennbar, dass in der Wohnung zahlreiche mit Dosen gefüllte Säcke abgestellt waren. Auf richterliche Anordnung erfolgte die Durchsuchung des Objektes. Das entwendete Leergut konnte vollständig aufgefunden und entsprechend beschlagnahmt werden.

Der 54-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell