POL-AA: Ostalbkreis: Wem gehört die Damenbekleidung? - Einbrüche - Unfallflucht - Pedelec entwendet - Unfälle

Abtsgmünd: Wem gehört die Damenbekleidung?

Am Mittwoch gegen 15:25 Uhr wurde dem Polizeiposten Abtsgmünd von Spaziergängern mitgeteilt, dass sie neben einem Waldweg im Waldgebiet, westlich des Wohngebiets Knöckle, in Richtung Neubronn, diverse Damenbekleidung aufgefunden haben. Nach dieser Mitteilung begab sich der Polizeiposten Abtsgmünd an den Fundort der Kleidung. Aufgrund der Situation, dass die Bekleidung im Wald verstreut lag und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eventuell eine Person in hilfloser Lage in der näheren Umgebung der Kleidungsstücke befinden könnte, wurde noch am Abend eine Rettungshundestaffel sowie zwei sogenannte Man-Trailer-Hunde alarmiert. Gegen 22.45 Uhr wurde die Suche am Waldrand zum Wohngebiert Knöckle erfolglos eingestellt.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Bekleidungsstücke geben können oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 zu melden.

Mutlangen: Einbruch in Schule

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einer Schule in der Forststraße. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher ins Gebäude und durchsuchten das Lehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Essingen: Unfall auf der B29

Am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Lenker eines VW die B29 von Aalen in Richtung Essingen. Auf Höhe des Industriegebiets, im Bereich einer Baustelle, kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen soweit auf die Gegenfahrbahn, dass er - leicht seitlich versetzt - frontal mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer schwer verletzt. Der 56-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis kurz vor 12 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Aalen: Motorradfahrer verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines Motorrades die Heidenheimer Straße in Richtung B19. Auf der Strecke überholte er trotz unklarer Verkehrslage verkehrswidrig einen vorausfahrenden LKW, welcher seinerseits an der Einmündung zur Königsberger Straße anhielt und einem dort fahrenden 37-jährigen VW-Lenker die Vorfahrt gewährte. Nachdem er an dem LKW vorbeifuhr, prallte er in den Frontbereich des einfahrenden VW und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Neuler: Unfallflucht

Um kurz nach 8 Uhr fuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer mitsamt Anhänger die L1075 von Schwenningen in Richtung Schrezheim. Kurz vor Saverwang kam dem Opel-Fahrer ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher nahezu mittig auf der Fahrbahn fuhr. Der Opel-Lenker wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben, so dass am PKW ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Toter Winkel

Ein 57-jähriger Fahrer eines LKW übersah am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr in der Aalener Straße beim Fahrstreifenwechsel einen PKW Renault, welcher sich im sogenannten "toten Winkel" befand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waldstetten: Pedelec entwendet

Ein weißes Pedelec KTM Macina Tour 610 im Wert von etwa 3000 Euro wurde am Montag zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr in der Gmünder Straße am Malzeviller Platz entwendet. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoß gelang ein bislang unbekannter Einbrecher in die Räumlichkeiten der Uhlandschule in der Wolf-Hirth-Straße. In der Schule drang der Dieb in das Lehrerzimmer ein und öffnete bzw. durchwühlte dort sämtliche Schränke und Schubladen. Der Einbrecher verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

