Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (08.09.2023) beobachteten Zeugen, wie eine 41-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm fuhr, dabei mehrfach gegen den Bordstein fuhr und an der Kreuzung zur Von-Weber-Straße mit einer Ampel kollidierte. Unmittelbar nach der Kreuzung bremste die 41-Jährige abrupt ab und stellte ihr Fahrzeug quer auf die Fahrbahn, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden 63-jährigen Autofahrerin kam. Den Grund für das Fahrverhalten konnten hinzugezogene Polizeikräfte schnell herausfinden: Ein Atemalkoholtest ergab bei der 41-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille.

Die Frau wurde in die Dienststelle verbracht, wo ihr Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell