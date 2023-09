Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 07.09.2023, befuhren ein 64-jähriger mit seinem Auto und 37-jähriger LKW-Fahrer, gegen 16:15 Uhr, die Saalestraße in entgegengesetzte Richtung. Als sich der 37-Jährige auf die Linksabbiegerspur einordnete, kam der 64-jährige von seiner Fahrbahn ab und scherte leicht in den Gegenverkehr aus. Hierdurch kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 37-Jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 26.000EUR geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gab der 64-jährige Unfallverursacher an, dass er aufgrund eines Blicks zum Fahrbahnrand abgelenkt gewesen sei und nicht bemerkt habe, dass er in den Gegenverkehr fuhr.

Während des Führens eines Fahrzeugs muss die volle Aufmerksamkeit jederzeit dem Straßenverkehr gewidmet sein! Jeder Verkehrsteilnehmer trägt Verantwortung für die eigene Sicherheit und die der anderen! Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

