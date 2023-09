Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Oderstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (07.09.2023) wurde der Polizei gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oderstraße gemeldet. Ein Autofahrer touchierte in der Oderstraße beim Befahren des Kreisverkehrs mit seinem linken Vorderrad den Bordstein, sodass der Reifen platzte. Zeugen meldeten, dass der Autofahrer zuvor mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein soll.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Polizisten feststellen, dass der körperliche und geistige Gesundheitszustand des 84-jährigen Autofahrers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol gab es nicht.

Ungetrübte Wahrnehmung, Reaktionsvermögen und ausdauernde Aufmerksamkeit sind Grundvoraussetzungen für das Sichere Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr. Im zunehmenden Alter kann es insbesondere durch eine Verschlechterung des Hör- und/oder Sehvermögens zu Leistungseinbußen kommen. Oft treten diese Veränderungen nicht schlagartig, sondern als schleichender Prozess auf. Neben den körperlichen Veränderungen kann es auch zu Beeinträchtigungen des Fahrvermögens durch einzunehmende Medikamente kommen.

Überprüfen auch Sie Ihre individuelle Fahrtüchtigkeit durch einen freiwilligen Gesundheitscheck!

