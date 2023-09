POL-PPRP: Diebstahl eines Versicherungskennzeichens - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (5.9.23 - 6.9.23) brachen Unbekannte insgesamt 26 Autos und einen Lkw in der Ludwigshafener Innenstadt auf. 14 der aufgebrochenen Autos waren in der Berliner Straße, sieben auf dem Messplatz, drei in der Jaegerstraße und zwei der Autos in der Denisstraße geparkt. Der aufgebrochene Lkw stand in der Pasadenaallee. In fast ...

