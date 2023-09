POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch, den 06.09.2023 auf Donnerstag, den 07.09.2023 entwendete der oder die unbekannten Täter in der Magdeburger Straße das Versicherungskennzeichen eines Rollers. Haben Sie etwas gesehen oder können sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail ...

mehr